Новомосковск, Тульская область, , 20:04 — REGNUM Центр одаренных детей «Созвездие», который строится в Новомосковске Тульской области в рамках национального проекта «Образование», примет первых учеников в 2022 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 16 декабря в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Площадка строительства центра «Созвездие» Управление пресс-службы правительства Тульской области

«Центр «Созвездие» должен стать ключевым звеном региональной системы поддержки юных талантов. Этот проект реализуется в рамках исполнения послания губернатора Тульской области. Центр будет отвечать условиям нацпроекта «Образование» и позволит обучать школьников проектной деятельности, развивать их знания в естественно-научной и общекультурной сферах», — рассказала министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.

Как рассказала министр, учреждение станет уникальным для региона. В структуре Центра одаренных детей будут действовать школа полного дня — лицей «Олимп» с возможностью круглосуточного проживания и образовательный центр «Академия достижений» с возможностью проведения профильных смен по типу образовательного центра «Сириус».

В лицее будут действовать девятый, десятый и одиннадцатый классы, дети будут получать знания в первую очередь по IT-компетенциям, естественного-научным и физико-математическим компетенциям. Центр «Созвездие» также будет обеспечен всем необходимым как для занятий, так и для деятельности детей вне уроков. В центре предусмотрен медицинский блок и пищеблок, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и универсальным спортивным залом. Также предусмотрен пансион на 200 мест. Это позволит принимать детей не только из города Новомосковска и ближайших городов, но и всей Тульской области. Образовательный центр «Академия достижений» будет раскрывать интеллектуальные, творческие и физические способности школьников. 80 учеников будут приезжать на смены по направлением «Наука», «Спорт», «Искусство».

Как ожидается, строительные работы будут завершены в 2021 года, в 2022 году Центр одаренных детей «Созвездие» примет первых воспитанников.

Напомним, соглашение о строительстве Центра «Созвездие» было подписано между правительством региона и компанией АО «МХК «ЕвроХим» в июне 2020 года.