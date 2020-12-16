Венеция, Италия, , 19:58 — REGNUM В Италии необходимо ввести режим «красной зоны», заявил в среду, 16 декабря, губернатор провинции Венето (Венеция) Лука Дзайа.

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Если режим особо жестких ограничений не будет введен по решению правительства страны, на территории Венето его введут местные власти, добавил Дзайа.

Днем ранее, когда в Венеции был зафиксирован «рекорд» по числу смертей носителей коронавируса, Дзайа отмечал, что загруженность больниц вызывает серьезные опасения.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что правительство страны изучает возможность введения режима «красной зоны» на всей территории Италии на период рождественских и новогодних праздников.

Ранее правительство Италии ввело запрет на перемещение между регионами в период с 21 декабря по 6 января, а также запретило покидать те населенные пункты, где граждане в тот момент будут находиться, на Рождество (25 и 26 декабря) и Новый год (31 декабря и 1 января). Ограничения не распространяются на тех, кто возвращается домой.

По данным на 16 декабря, в Италии умерли 66 537 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 680 (днем ранее — на 846). Выздоровели 1 175 901 человек, за сутки этот показатель увеличился на 34 495 (днем ранее — на 25 789). Число подтвержденных носителей выросло на 17 572 (днем ранее — на 14 844). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 888 144 — более 3% населения страны. В настоящее время заражены 645 706 человек — на 17 607 меньше, чем днем ранее.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Особые и более жесткие ограничения введены на период праздников (21 декабря — 6 января) — в частности, жителям запрещено перемещаться между регионами.