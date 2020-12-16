Москва, , 19:58 — REGNUM Заторы на дорогах Москвы к вечеру среды, 16 декабря, достигли 9 из 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно интерактивной карте, движение затруднено на большинстве основных транспортных магистралей города. Пробки наблюдаются на практически на всём протяжении Садового и Третьего транспортного колец, а также на отдельных участках МКАД.

По прогнозу, ситуация на дорогах должна стабилизироваться к 22:00, когда пробки ослабнут до 2 баллов.

Ранее сегодня в департаменте транспорта Москвы предупредили, что с 21:00 и до утра в столице ожидается мокрый снег и гололедица. Автомобилистов призвали держать дистанцию и быть внимательными за рулём.