Рим, , 19:53 — REGNUM

По данным на вечер среды, 16 декабря, в Италии умерли 66 537 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 680 (днем ранее — на 846), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

Выздоровели 1 175 901 человек, за сутки этот показатель увеличился на 34 495 (днем ранее — на 25 789).

Число подтвержденных носителей выросло на 17 572 (днем ранее — на 14 844). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 888 144 — более 3% населения страны.

В настоящее время заражены 645 706 человек — на 17 607 меньше, чем днем ранее.