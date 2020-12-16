Ватикан, , 19:14 — REGNUM Введение особенно жестких ограничений в Италии накануне Рождества должно стимулировать христиан вспомнить, что само Рождество Христово для Иосифа и Марии тоже не было «цветами и розами», сказал в своей проповеди в среду, 16 декабря, папа Римский Франциск.

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У Девы Марии и святого Иосифа было множество трудностей, однако их вели вера, надежда и любовь, отметил глава Католической церкви.

Христос может помочь очистить сердца христиан и помочь им накануне Рождества «отойти от потребительства» и пережить праздник «по-настоящему», добавил Франциск.

Ранее правительство Италии ввело запрет на перемещение между регионами в период с 21 декабря по 6 января, а также запретило покидать те населенные пункты, где граждане в тот момент будут находиться, на Рождество (25 и 26 декабря) и Новый год (31 декабря и 1 января). Ограничения не распространяются на тех, кто возвращается домой.

По данным на 15 декабря, в Италии умерли 65 857 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 846 (днем ранее — на 491). Выздоровели 1 141 406 человек, за сутки этот показатель увеличился на 25 789 (днем ранее — на 22 456). Число подтвержденных носителей выросло на 14 844 (днем ранее — на 12 030). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 870 576 — более 3% населения страны. В настоящее время заражены 663 313 человек — на 11 796 меньше, чем днем ранее.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Особые и более жесткие ограничения введены на период праздников (21 декабря — 6 января) — в частности, жителям запрещено перемещаться между регионами.