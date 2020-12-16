Тамбов, , 19:09 — REGNUM В Тамбовской области увеличивают охват тестирования населения на коронавирус. С этой целью на базе областной клинической больницы организовали работу ещё одной лаборатории, которая до конца года достигнет плановой мощности 1 тыс. исследований в сутки, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

На брифинге в Тамбовской области Tambov.gov.ru

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Как сообщили в управлении здравоохранения региона, при организации работы лаборатории учтены все требования для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности, для чего все помещения разделили на боксы и оборудовали системой вентиляции. С помощью специального шлюза отделили «грязную» зону от «чистой». Закуплено современное оборудование, работе на котором персонал прошел обучение. Сейчас в этой лаборатории проводится около 200 исследований в сутки, но до конца года при поступлении нового оборудования её мощность достигнет 1 тыс. тестов в сутки.

Как отметила заместитель начальника управления здравоохранения области Татьяна Вяльцева, на данный момент тестирование организовано в пяти государственных и шести частных лабораториях. В сутки проводится в целом до 2 тыс. исследований.

«В связи с ростом заболеваемости поступало много обращений по поводу сложностей с прохождением тестов. В соответствии с поручениями губернатора Александра Никитина проведена большая работа по увеличению охвата населения тестированием. Выделены необходимые средства на оснащение лабораторий, проведение ремонтов, обучение персонала. До конца года планируется открытие еще одной лаборатории в Мичуринске. В настоящее время очередь для прохождения тестов ликвидирована», — пояснила Татьяна Вяльцева.

Категории тех, кому необходимо проходить тесты, определены постановлением главного санитарного врача. К ним относятся лица, контактировавшие с заболевшими и имеющие признаки респираторного заболевания, больные пневмонией, а также пациенты, которым предстоит плановая госпитализация. Вопросы, связанные с организацией тестирования, решает лечащий врач.