Аргаяш, Челябинская область, , 19:02 — REGNUM В Аргаяшском районе Челябинской области водительские удостоверения выдали гражданам, имеющим медицинские противопоказания. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что такие документы получили семеро граждан, имеющих психические заболевания либо страдающих алкоголизмом.

По итогам проверки прокуратура направила в Аргаяшский районный суд исковые заявления с требованием прекратить действие этих документов. Иски находятся на рассмотрении суда.

Отметим, ранее на Урале уже были подобные случаи. В итоге суды прекратили действие выданных удостоверений.