Екатеринбург, , 19:01 — REGNUM В Свердловской области вновь уменьшилось количество больных COVID-19, находящихся в состоянии средней тяжести и более тяжёлом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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14 декабря 2020 года в регионе докладывали о 4552 таких пациентах, 15 декабря — о 4317. Сейчас их — 4145 человек. 636 больных лежат в тяжёлом состоянии (370 — в реанимационно-анестезиологических отделениях, включая 240 — на ИВЛ). Ещё 3509 пациентов находятся в состоянии средней тяжести.

В регионе выписали ещё 399 человек, у которых ранее выявляли COVID-19 (всего в регионе выписано уже 44 817 таких пациентов с начала пандемии).

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 1264 случая смерти от новой коронавирусной инфекции.

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