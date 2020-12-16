Ростов-на-Дону, , 18:35 — REGNUM Аварийный мост на улице Малиновского в Ростове-на-Дону закроют на реконструкцию 4 января 2021 года. В этот же день начнётся разборка моста. Дату уточнил заместитель сити-менеджера областного центра по транспорту и дорожному хозяйству Константин Солонский.

«Ситуация с нашим мостом на улице Малиновского не сегодня началась, путепровод этот проблемный. <…> На сегодняшний момент то, что есть — уже пропускная способность и нагрузка путепровода себя исчерпали. Поэтому существующий путепровод будет закрыт и разобран из-за крайне неудовлетворительного состояния. <…> Выбор между жизнью и здоровьем людей и закрытием путепровода стоит однозначно — его надо закрывать», — цитирует Солонского «Интерфакс».

Об аварийном состоянии моста стало известно по итогам работы экспертов в 2012 году. Спустя четыре года поступили предложения ограничить движение транспорта по путепроводу. Разработка проекта реконструкции объекта началась в 2017 году, в 2019 году объявлены торги на выполнение работ. В настоящее время продолжается строительство моста-дублёра.

ИА REGNUM сообщало, что ростовчане ранее выступили против закрытия старого моста на улице Малиновского, так как две представленные схемы объезда путепровода усугубят ситуация с заторами в областном центре.

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