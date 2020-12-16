Екатеринбург, , 18:42 — REGNUM Больнице № 14 в Екатеринбурге передали 20 скамеек-банкеток для пациентов, стоящих в очередях. Об этом сообщил один из депутатов гордумы в Facebook.

В медучреждении столкнулись с большим потоком пациентов. Из-за этого многим пришедшим, в том числе пожилым людям, приходится ждать своей очереди на приём стоя.

«А ведь многие приходят с температурой, потому что вызвать врача на дом и дождаться его крайне сложно», — сообщил парламентарий.

Депутат заказал 20 банкеток для медучреждения. Их распределят по тем отделениям, где есть большая потребность в скамейках.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года в горздраве Екатеринбурга признали, что в больницах столкнулись с беспрецедентным количеством пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: В горздраве Екатеринбурга заявили о беспрецедентной нагрузке на поликлиники