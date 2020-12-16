Биробиджан, , 18:14 — REGNUM Выходным днём объявлено 31 декабря 2020 г. в Еврейской автономной области. Соответствующий указ подписан главой региона Ростиславом Гольдштейном.

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Напомним, в 2020 году 31 декабря выпадает на четверг. В ряде российских регионов его сделали выходным.

Многие жители России поддерживают инициативу сделать 31 декабря выходным. В прошлом году 31 декабря был объявлен нерабочим в 40 российских регионах. В 2021 году 31 декабря будет нерабочим.

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