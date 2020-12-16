Усть-Катав, Челябинская область, , 18:09 — REGNUM В Усть-Катаве Челябинской области мэрия вынесла незаконное решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что это решение чиновники приняли на основании обследования, которое оказалось проведено без представителей надзорных органов. В итоге прокурор опротестовал это решение.

Сейчас незаконный правовой акт отменён. Отметим, в Челябинской области, как и в ряде других регионов России, актуальна проблема аварийного жилья. Также из-за него периодически возникают скандалы, в основном связанные с тем, что жильцы не хотят переезжать либо недовольны размером новой жилплощади или предоставляемой взамен компенсации.