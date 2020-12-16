Екатеринбург, , 18:41 — REGNUM Сообщение о якобы запланированном с 28 декабря 2020 года «локдауне» в Свердловской области является ложным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Недостоверную информацию стали массово распространять среди местных жителей: якобы в регионе закроют школы и ограничат работу детских садов, запретят работу коммерческих организаций вместе с проведением массовых мероприятий.

В штабе уточнили: никаких решений о введении жёстких ограничений власти не принимали. Как оказалось, сообщение — фейк не первой свежести. «Оно уже «гуляло» в других регионах, например, у соседей на Южном Урале. И теперь появилось у нас», — добавили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области ранее продлили дистанционный режим для учащихся 6−8-х и 10-х классов школ до конца 2020 года.

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