16 декабря 2020 | Время чтения 6 мин

Пока человечество барахтается в дымовой завесе американских, ближневосточных, кавказских, украинских и иных проблем, в мире развивается и приобретает новые формы процесс, в очередной раз способный изменить судьбу этого человечества. Вне зависимости от его совсем не определенных итогов.

Андрей Ганжа, , 18:34 — REGNUM Это уже аксиома — интернет и социальные сети изменили мир. В том числе — и глобальные политические традиции. Всемирная паутина в основном состоит из «кошечек и порно», но она оказалась способа влиять и на итоги, во веки веков, основного планетарного состязания — что в США, что в Папуа — Новой Гвинее — на достижение политической власти. Да что там «влиять»? Она определяет это достижение. Причем, что обидно, даже как-то «мимолетом»: ведь основное содержание Паутины — это порно и котики.

Интернет Иван Шилов © ИА REGNUM

Пожалуй, первым это показал в 2016 году Дональд Трамп, выигравший президентскую гонку не в умах избирателей, а грамотным использованием социальных сетей. Но и проиграл он спустя пять лет не по итогам своего правления (для страны более чем удачного), а благодаря фальсификациям, интернету и диджитализации, сделавшей эти фальсификации возможными. То есть за последнее десятилетие глубинные владыки мира с удивлением поняли, что «главными» в мире стали не они, а контролеры социальных сетей и информационных платформ. И «главное оружие» хранится не в подвалах их банков, как говаривал две сотни лет назад кто-то из Ротшильдов, а на серверах Безосов и Цукербергов.

Дональд Трамп произносит инаугурационную речь (сс)L. Ricardo

Некоторые страны уже давно осознали политическую опасность социальных сетей и пытаются хотя бы что-то предпринять. Например, оградиться от ряда соцсетей Великой Огненной Стеной (Китай). Или купировать западные сети собственными интернет-компаниями (Китай с TikTok или Weibo, Россия с «Одноклассниками»). Или просто блокировать доступ к социальным сетям (Северная Корея, Иран, Таджикистан). Но это все, как известно, тоталитарщики, антидемократы и прочие «ватники», так что на них обращать внимание не стоит. Хотя интернет-аудитория в Китае больше, чем в Европе и США, вместе взятых…

Но теперь и в «сияющем граде на холме» (основанном авантюристами, каторжниками и религиозными беглецами) тоже заметили: что-то не так! И занервничали.

В 2018 году Федеральная торговая комиссия (FTC) объявила о широкомасштабном расследовании конфиденциальности в Facebook. Это не первый «налет» FTC на интернет-платформы: в 2012 году, например, она оштрафовала Google на 22,5 миллиона долларов за искажение гарантий конфиденциальности пользователям интернет-браузера Safari от Apple. Тогда это был рекордный гражданский штраф. Но тогда это был именно «налет за добычей»: откусил-отпрыгнул.

Facebook (сс) downloadsource.fr

Набег 2018−2019 годов был куда весомее. Пакет санкций FTC за имевшие место скандалы с конфиденциальностью Facebook включал рекордный штраф в размере 5 миллиардов долларов и беспрецедентный надзор правительства за его деловой практикой. Но, что интересно, «обзор 16-месячного расследования Washington Post, описанный 10 людьми, знакомыми с этим вопросом, показывает, что FTC отказалась от некоторых еще более жестких наказаний, изначально имевшихся в виду». Но, что поделаешь… По оценке Washington Post, Facebook яростно сопротивлялась требованиям правительства, и в итоге FTC, столкнувшись с грозным противником, чей доход в размере 55 миллиардов долларов в прошлом году почти в 200 раз превышал бюджет, предоставленный федеральным регулирующим органам, согласилась на меньшее.

Однако пауза оказалась недолгой. 9 декабря правительство США и 48 генеральных прокуроров штатов подали антимонопольные иски против Facebook с обвинением в том, что она под руководством генерального директора Марка Цукерберга в течение многих лет вела себя как незаконная монополия, которая неоднократно использовала свои огромные хранилища данных, безграничное богатство и смекалку корпораций для отражения угроз и поддержки статуса одной из наиболее широко используемых социальных сетей в мире. Короче, она «ставила прибыль выше благосостояния и конфиденциальности потребителей» (Летиция Джеймс, генеральный прокурор Нью-Йорка от Демократической партии).

Член Демократической партии Летиция Джеймс (сс)Alec Perkins

Иски правительства и штатов в основном оспаривают приобретение Фейсбуком двух компаний: Instagram, инструмента для обмена фотографиями, и WhatsApp, сервиса обмена сообщениями. Но специалисты сходны в выводах: все это создание условий для потенциального распада гиганта социальных сетей.

И следует обратить внимание: смена власти в США вряд ли Фейсбуку поможет. Подачу единого (от 48 генпрокуроров, и республиканцев, и демократов) антимонопольного иска в Федеральный окружной суд модерировала именно демократка Летиция Джеймс. Ну, просто двупартийный консенсус…

…который уже поддержан и в пригороде «Сияющего града», который за Большой Лужей. Европейский союз тоже добавляет проблем IT-гигантам, усложняя регулирование Big Tech в новом проекте постановления о цифровых услугах и рынках (Digital Services Act). Этот пакет нормативных актов 15 декабря 2020 года был предложен Еврокомиссией.

Там тоже содержатся положения, позволяющие требовать разделения компаний, если они неоднократно нарушают правила. Те есть ЕС тоже хочет иметь возможность принудительно разделять бизнес компаний, отделив, например, сервисы WhatsApp и Instagram от Facebook, если они будут оштрафованы по новым законам три раза в течение пяти лет, сообщает Financial Times. Предусмотренные штрафы составляют до 10% глобального дохода компаний в соответствии с широкой антимонопольной политикой ЕС.

Хотя проект, вероятно, будет значительно пересмотрен по ходу прохождения через европейский процесс принятия решений, он подчеркивает направление движения в рамках регулирования крупных компаний, занимающихся интернет-платформами, которые уже подвергаются жесткой антимонопольной проверке в США.

ЕС хочет иметь возможность принудительно разделять бизнес компаний, отделив, например, сервисы WhatsApp и Instagram от Facebook, если они будут оштрафованы по новым законам три раза в течение пяти лет, сообщает Financial Times. Предусмотренные штрафы составляют до 10% глобального дохода компаний в соответствии с широкой антимонопольной политикой ЕС.

Социальные сети Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

Новый закон — это ряд требований, выдвигаемых Евросоюзом в отношении только «Very large Platforms» (Очень Больших Платформ). Это:

обязанности по управлению рисками и комплаенс (корпоративная бизнес-этика, основанная не на интересах корпорации, а на букве закона);

внешний аудит рисков и публичная отчетность;

прозрачность рекомендательных систем и выбор пользователя для доступа к информации;

обмен данными с властями и исследователями;

сотрудничество при кризисном реагировании.

Все это можно назвать самыми прогрессивными терминами, но суть не изменится: это контроль наднационального государства (Евросоюза) над крупнейшими интернет-компаниями (а первую очередь это Apple, Amazon, Facebook и Google). Которым «вяжут руки» требованием совокупных обязательств. Иными словами, тем, что при иных обстоятельствах было бы названо словом «цензура». Но совсем не факт, что политики Евросоюза смогут добиться своего. Ведь еще в 2018 году в США, при атаке на Фейсбук, «законодатели начали опасаться, что правительство может не противостоять технологическому гиганту». А с тех пор «гиганты» беднее на стали. Так что итоги противостояния совсем не определены, и совершенно не исключено, что в результате изменится не правовая оболочка хайтек-компаний, а персональный состав евро-американской властной вертикали. Спросите у Дональда Трампа, как это бывает.

Отсюда вывод историка: «государственники» западного мира объявили войну «информационщикам». Которые взяли на себя смелость определять президентов. А это не по сверчку шесток.