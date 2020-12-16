Тюмень, , 17:25 — REGNUM Беременные жительницы Тобольска сообщили в социальных сетях, что их отправляют на скрининг за 200 км — в Тюмень. В местном перинатальном центре оправдывают данную меру нехваткой врачей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В экстренном случае при необходимости УЗИ просто не к кому обратиться, на первый скрининг всех беременных отправляют в Тюмень. Оставшиеся врачи просто не справляются со свалившейся на них нагрузкой. Жалобы в департамент здравоохранения Тюменской области не дают результата», — сообщает будущая мама из Тобольска.

В департаменте здравоохранения Тюменской области пояснили порталу «Мега Тюмень», что пока в перинатальном центре Тобольска приём ведут четыре акушера-гинеколога. Один врач в отпуске, двое других ушли в декрет, а в кабинетах доврачебной помощи трудятся шесть акушерок. Ультразвуковая диагностика беременных в Тюмени — это вынужденная мера.

«К сожалению, возникают такие ситуации, которые невозможно предотвратить. Благодаря принимаемым мерам руководством больницы специалист найден — планируется, что он вскоре выйдет на работу», — пояснили в департаменте 16 декабря.