Белгород, , 17:27 — REGNUM На 84% занят коечный фонд инфекционных госпиталей в Белгородской области. Число заболевших внебольничными пневмониями составляет 137 человек, все они госпитализированы, сообщила 16 декабря на брифинге заместитель губернатора Наталия Зубарева.

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За минувшие сутки коронавирус подтверждён у 181 жителя области, в том числе у 17 детей, госпитализированы 29 человек. Коечный фонд занят на 84%, всего в Белгородской области развёрнуто 2947 коек, 259 из которых реанимационные с аппаратами ИВЛ.

На карантин по коронавирусу в регионе не закрыты ни одна школа или детский сад, однако на дистанционное обучение переведены 1 157 учеников из 52 классов, где инфекцию подтвердили у 78 учащихся и 132 сотрудников школ. В дошкольных учреждениях закрыта 21 группа (всего 417 детей), коронавирус выявлен у 13 воспитанников и 25 сотрудников.

Коэффициент заболеваемости коронавирусом в Белгородской области составил 1230,3 на 100 тысяч населения, что ниже общероссийского (1845 на 100 тысяч населения).