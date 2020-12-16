Сосновский район, Челябинская область, 16 декабря 2020, 17:13 — REGNUM Жителя Озёрска Челябинской области будут судить за смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным следствия, 23-летний гражданин наехал на пешехода, перебегавшего проезжую часть. Это произошло вечером 5 октября 2019 года. Пешеход при этом был пьян. Он скончался прямо на месте происшествия.
Водителю вменили нарушение Правил дорожного движения, которое и повлекло это ДТП. Вину за собой он признал. Теперь его уголовное дело рассмотрит Сосновский районный суд.