Сосновский район, Челябинская область, , 17:13 — REGNUM Жителя Озёрска Челябинской области будут судить за смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, 23-летний гражданин наехал на пешехода, перебегавшего проезжую часть. Это произошло вечером 5 октября 2019 года. Пешеход при этом был пьян. Он скончался прямо на месте происшествия.

Водителю вменили нарушение Правил дорожного движения, которое и повлекло это ДТП. Вину за собой он признал. Теперь его уголовное дело рассмотрит Сосновский районный суд.