Тайбэй, , 17:10 — REGNUM Студия Red Candle Games перевыпустит свою скандальную хоррор-игру Devotion в онлайн-магазине GOG. Об этом 16 декабря сообщает издание PCGamer.

https://twitter.com/redcandlegames/status/1339148313032060928

Игра станет доступна в GOG уже 18 декабря 2020 года. Появится ли она в других магазинах — пока неизвестно.

Напомним, Devotion убрали из продажи из-за недовольства китайских геймеров. Дело в том, что они обнаружили в игре насмешку над председателем КНР Си Цзиньпином — в частности, сравнение известного политика с главным героем мультфильма «Винни-Пух».

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