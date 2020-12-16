Лондон, , 17:10 — REGNUM Жители Британии смогут встретить праздник Рождества вместе со своими родственниками и близкими, заявил 16 декабря британский премьер-министр Борис Джонсон.

По его словам. власти четырех регионов решили не отменять обещанное праздничное ослабление введенных из-за пандемии коронавируса карантинных ограничений.

Ранее, объявляя о вводе трехуровневой системы карантинных ограничений вместо национального локдауна, Джонсон пообещал ослабить эти правила на период с 23 по 27 декабря, разрешив трем семьям собираться вместе и свободно перемещаться по стране

«Я могу сказать, что сегодня утром правительством, партиями и региональными властями была достигнута договоренность, что мы должны реализовать эти планы, так как мы не хотим криминализировать давно сформированные планы людей. Но мы считаем, что люди должны в этот сложный момент проявить большую личную ответственность, особенно, когда они контактируют с пожилыми родственниками», — сказал Джонсон в парламенте.

Напомним, власти Британии регулярно заявляют о приближении нового пика пандемии коронавируса, а также сообщают об обнаружении новых мутаций этого вируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Врач прокомментировала влияние коронавируса на мужское здоровье