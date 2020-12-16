Калуга, , 17:15 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки подтверждены три летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 16 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли житель Боровского района 1948 года рождения, житель Жуковского района 1955 года рождения и житель Калуги 1928 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 134 человека с подтвержденным заражением новой коронавирусной инфекцией.

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