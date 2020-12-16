Санкт-Петербург, , 17:19 — REGNUM Главной причиной роста распространения коронавирусной инфекции в Петербурге в конце прошлой и начале нынешней недели, с высокой долей вероятности, стали проводившиеся в конце ноября культурно-массовые мероприятия — спортивные события и концерты.

Коронавирусная динамика в Петербурге ИЦК

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

Такой вывод сделали 16 декабря представители Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Напомним, в конце ноября большой общественный резонанс вызвало проведение двух концертов рэпера Басты в Ледовом дворце и концерта группы «Чиж & Co» в клубе «А2», в ходе которых не соблюдались или в недостаточной степени соблюдались меры эпидемической безопасности.

Читайте также: Ледовый дворец из-за концерта Басты оштрафовали на полмиллиона рублей

Согласно данным Межведомственного городского координационного совета, 16 декабря в Петербурге зарегистрировано 4106 новых случаев заражения с подтвержденным COVID-19. При этом, по данным с Роспотребнадзора и Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), в городе за предыдущие сутки было выявлено 3758 носителей.

Как поясняют в координационном совете, они приводят оперативные данные Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга и Федерального регистра лиц больных COVID-19, которые отличаются от данных Роспотребнадзора и ИЦК ввиду различий в методологии сбора информации. Цифры по суточной выписке и смертности совпадают с обнародованными ранее.

Читайте также: В Петербурге поставлен рекорд суточной выписки после COVID-19

На амбулаторном лечении от ковида в Петербурге находится 62 526 человек. На стационарном — 6803 человека.

По мнению аналитиков, в Петербурге ожидается стабилизация распространения коронавирусной инфекции за счёт эффективного исполнения ранее принятых Смольным мер, направленных на ограничение массовых культурно-развлекательных мероприятий и предотвращение массового скопления людей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге суд простил клуб за несогласованный концерт группы «Чиж & Co»

Читайте развитие сюжета: Роспотребнадзор объявил о выходе Петербурга на плато по коронавирусу