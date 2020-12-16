Волгоград, , 16:59 — REGNUM Первая тысяча добровольцев провакцинирована препаратом «Спутник V» в Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе администрации региона. Прививки также начали делать педагогам и сотрудникам социальной сферы.

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Накануне в регион поступила вторая партия вакцины — 1,3 тысячи доз. Первые прививки сделали медицинским работникам, теперь к иммунизации приступят учителя и сотрудники социальной сферы. Прививочные кабинеты будут работать ежедневно и в период новогодних каникул.

В Волгоградской области открыто 13 прививочных центров — в Волгограде, Волжском, Урюпинске, Камышине и Михайловке.