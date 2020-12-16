Варшава, , 16:53 — REGNUM Энтузиасты разработали несколько модификаций для игры Cyberpunk 2077, которые позволяют превратить Найт-Сити в «город-призрак». Об этом 16 декабря сообщает портал PCGamesN.

Чтобы очистить Найт-Сити от обычных жителей и транспортных средств, нужно будет использовать два мода: один от пользователя с ником Drahsid, а другой от энтузиаста Muhnoodles. Первая модификация позволяет убрать из города вообще всех жителей, кроме главного героя и сюжетных персонажей, а вторая — избавиться от автомобилей на дорогах.

Напомним, Cyberpunk 2077 — это новая популярная ролевая игра от польской студии CD Projekt RED. Её релиз состоялся 10 декабря 2020 года.

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