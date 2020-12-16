Кэри, США, , 16:47 — REGNUM Энтузиасты обнаружили в файлах игры Fortnite костюмы популярных персонажей из комиксов Marvel и DC. Об этом 16 декабря сообщает издание PCGamer.

https://twitter.com/ShiinaBR/status/1338852843458080768

В ближайшее время в «королевской битве» должны появится облики Чёрной пантеры, Капитана Марвел, Зелёной стрелы и Таскмастера. Разработчики пока не сообщили точную дату добавления костюмов в игровой магазин.

Напомним, Fortnite — это популярный многопользовательский шутер от студии Epic Games. В игре есть три основных режима: «королевская битва, «сражение с бурей» и «творческий режим».

Читайте ранее в этом сюжете: «Скриптор Авалона»: в игре Fallout 76 стартовал третий сезон