Москва, , 16:46 — REGNUM Никаких специфических для коронавируса эффектов на беременность или репродуктивную систему женщин в настоящее время не обнаружено. Негативные проявления возможны только в случае среднего и тяжёлого течения заболевания, но это типично и для многих других инфекций. Об этом 16 декабря заявила главный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ Лейла Адамян на телеканале «Россия 24».

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"И данные международных исследований, которые мы очень хорошо знаем, и опыт нашего центра конкретно свидетельствуют о том, что женщины, которые заболели коронавирусной инфекцией раньше, и сейчас беременеют и вынашивают, и те, которые собираются беременеть — на них это не влияет. Влияет только, как я уже сказала и буду повторять сто раз, только то, нет ли у неё какого-то фона, риска», — заявила Адамян.

«Сама беременность не реагирует на коронавирусную инфекцию, а реагирует только в части в среднетяжёлых и тяжёлых случаях, на системную воспалительную реакцию и общую тяжёлую ситуацию», — указала она.