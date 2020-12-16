Ростов-на-Дону, , 16:41 — REGNUM Южный окружной военный суд признал жителя Дагестана Карина Юсупова виновным в финансировании международной террористической организации. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима, сообщили ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе суда.

Установлено, что с 2017 года Юсупов поддерживал связь с участником боевых действий в Сирии в составе «Исламского государства» (ИГ, организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В том же году в городе Кизляре он получил от другого жителя Дагестана деньги, которые предназначались члену указанной террористической организации, но не довел задуманное до конца из-за страха быть привлеченным к ответственности. Однако позже в городе Хасавюрте Юсупов перевел 7,9 тыс. рублей другому человеку, чтобы тот передал эти деньги участнику ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Суд признал Юсупов виновным в содействии террористической деятельности и участии в ее деятельности. Путем частичного сложения наказания, назначенного по приговору Хасавюртовского городского суда от 15 мая 2019 года за незаконное хранение оружия и по настоящему приговору, Юсупов проведет 10 лет в колонии строгого режима.

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