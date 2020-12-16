Белгород, , 16:47 — REGNUM Единый электронный льготный проездной билет вводится на территории всей Белгородской области с 1 января 2021 года, сообщили ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе правительства региона. Размер компенсации за одну поездку составит 10 рублей.

В некоторых муниципалитетах региона льготные категории граждан ещё получают бумажные билеты. С 1 января 2021 года оплаты поездок будут осуществляться только в электронном варианте — ежемесячно на банковскую карту станут начислять по 20 льготных поездок, компенсация за одну поездку составит 10 рублей.

«Льготники Белгорода и Белгородского района, где система была внедрена буквально год назад, уже и не вспомнят про бумажные талоны. Сегодня десятки тысяч льготников просто прикладывают банковскую карту, а система делает соответствующий расчёт. Этот опыт мы внедряем даже в самых маленьких городах, — отметил начальник департамента цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников.

Электронный льготный проездной билет регистрируется на любую банковскую карту получателя услуги. Для этого необходимо написать заявление в МФЦ. Деньги с карты будут списываться с учётом льготы.