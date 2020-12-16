Белгород, 16 декабря 2020, 16:47 — REGNUM Единый электронный льготный проездной билет вводится на территории всей Белгородской области с 1 января 2021 года, сообщили ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе правительства региона. Размер компенсации за одну поездку составит 10 рублей.
В некоторых муниципалитетах региона льготные категории граждан ещё получают бумажные билеты. С 1 января 2021 года оплаты поездок будут осуществляться только в электронном варианте — ежемесячно на банковскую карту станут начислять по 20 льготных поездок, компенсация за одну поездку составит 10 рублей.
Электронный льготный проездной билет регистрируется на любую банковскую карту получателя услуги. Для этого необходимо написать заявление в МФЦ. Деньги с карты будут списываться с учётом льготы.