Севастополь, , 16:35 — REGNUM В Севастополе от COVID-19 привиты 160 медицинских работников, сообщили 16 декабря в пресс-службе правительства региона.

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«Прививают, в первую очередь, работников амбулаторно-поликлинического звена и тех, кто работает непосредственно в красной зоне. Медиков опрашивают, составляют графики, обследуют и затем прививают группами по пять человек», — рассказал главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Сергей Грыга.

Пробная партия в Севастополь поступила в сентябре, тогда привили 42 человека. В декабре регион получил 600 доз вакцины от COVID-19: партия из 300 доз вакцины «Спутник V» поступила в начале месяца, такая же партия была доставлена 13 декабря.

За период пандемии в городе-герое подтверждено 5526 случаев заражения коронавирусом. В настоящий момент выздоровели 5140 человек, 180 умерли.