Москва, , 16:30 — REGNUM В группу риска в связи с инфицированием коронавирусом нового с точки зрения здоровья плода попадают лишь те беременные, у кого болезнь протекает в отягощённой форме. Об этом 16 декабря заявила главный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ Лейла Адамян на телеканале «Россия 24».

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"Особый риск составляют только те беременные, у которых имеются отягощённые формы, имеются осложнения в виде сопутствующих заболеваний сердца, лёгких, иммунитета, диабета, ожирения, артериальной гипертонии, или имеются осложнения при прошлой беременности, такие как течение, токсикозы и так далее», — заявила Адамян.

Если в отношении беременности и имеются последствия, то они связаны с системной воспалительной реакцией — но в этом отношении коронавирус нового типа ничем не отличается от множества других инфекций, пояснила она.