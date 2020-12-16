Москва, , 16:24 — REGNUM Прямого влияния коронавирусной инфекции на плод и беременность не обнаружено. Об этом 16 декабря заявила главный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ Лейла Адамян на телеканале «Россия 24».

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"Инфекция прямо не влияет ни на беременность, ни на плод. Если она и влияет, то из-за системной воспалительной реакции — точно так же, как и различные другие инфекции», — заявила Адамян.

По её словам, известные данные о заражении плода недостоверны. Дополнительные риски возникают только у тех, у кого болезнь протекает в отягощённой форме.

«Нет никаких доказательств о вертикальной передаче этой инфляции прямо плоду. То есть детки, которые рождаются от пациенток с коронавирусной инфекцией — здоровы. Нет вируса ни в плаценте, ни в околоплодных водах, ни в тканях этого плода. И в целом дети рождаются совершенно здоровыми», — указала она.