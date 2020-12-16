Архангельск, , 16:15 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области выявили 399 человек с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Среди новых пациентов — 158 жителей Архангельска, 136 северодвинцев, 30 жителей Котласского района. Новые случаи заболевания COVID-19 выявлены также в Устьянском, Вельском, Приморском и других районах области.

Всего на лечении с COVID-19 находится 7721 человек.