Кострома, , 16:14 — REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников распорядился оборудовать все фельдшерско-акушерские пункты региона электрокардиографами и местами дневного стационара, сообщает пресс-служба администрации региона.

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По мнению властей, эта мера сократит нагрузку на районные больницы и поможет пациентам из сёл и деревень не преодолевать большие расстояния ради ЭКГ.

Выполнением поручения займётся департамент здравоохранения области. Однако, конкретные сроки исполнения задачи и источники финансирования в администрации области пока не назвали.

Напомним, что ранее губернатор распорядился провести высокоскоростной интернет и технику для телемедицины во все ФАПы области до конца 2022 года. До конца текущего года необходимое оборудование для дистанционных консультаций пациентов и общения с коллегами из других регионов получат 30 ФАПов.