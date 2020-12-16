Пятигорск, Ставропольский край, , 16:01 — REGNUM Регионам Северо-Кавказского федерального округа дополнительно выделят порядка 206 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с коронавирусом, которые лечатся на дому под наблюдением врачей. Это следует из распоряжения председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

Согласно документу, наибольший объем средств на покупку препаратов для амбулаторных пациентов с COVII-19 среди регионов СКФО получат Дагестан и Ставропольский край — 64,6 млн рублей и 58,3 млн рублей соответственно. Чечне на эти цели будет выделено 30,7 млн рублей, Кабардино-Балкарии — 18 млн рублей, Северной Осетии — 14,5 млн рублей, Ингушетии — 10,5 млн рублей, а Карачаево-Черкесии — 9,7 млн рублей.

Всего субъектам страны на бесплатные лекарства для больных с коронавирусом правительство РФ в этот раз направит более 2,7 млрд рублей. Напомним, в ноябре на эти цели было выделено свыше 5 млрд рублей.