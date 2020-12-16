Волгоград, , 16:25 — REGNUM Для прохождения военной службы в Президентском полку в Кремле отобраны 15 призывников Волгоградской области. В ближайшее время они отправятся в Москву, сообщили ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе Южного военного округа.

К месту несения военной службы в Кремль уже направлены 45 новобранцев из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев. Конкурс при отборе кандидатов достигал 28 человек на место. Все призывники имеют рост от 175 до 190 см, отличное зрение и личностные характеристики. 15 волгоградцев пополнят Президентский полк в ближайшее время.

Призывники на сборных пунктах тестируются на коронавирус. В залах ожидания железнодорожных вокзалов или аэропортов военнослужащих во возможности изолируют от гражданского населения в целях не допущения случаев заражения COVID-19.