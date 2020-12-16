Москва, , 15:51 — REGNUM Настоящие брокерские компании в отличие от мошенников никогда не производят расчеты с клиентами через физических лиц. Об этом говорится в опубликованной на сайте Сбербанка инструкции, как распознать мошенников.

В кредитном учреждении отметили, что мошенники регулярно предлагают жителям брокерские или дилерские услуги, с помощью которых якобы можно в разы преумножить свой капитал.

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Однако в первую очередь необходимо убедиться, есть ли у этой компании лицензия на осуществление брокерской или дилерской деятельности, ознакомиться с отзывами.

Кроме того, если для пополнения брокерского счета вас просят перевести деньги на карту третьего лица, то нужно быть внимательным, поскольку реальные брокерские компании не производят расчеты через карты или счета физических лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае в ловушку мошенника — «биржевого брокера» попалась 48-летняя женщина, которая перевела «для торговли на бирже» около двух млн рублей. Мнимый биржевик убедил женщину внести на специально открытый счёт денежные средства, пообещав в дальнейшем получение дохода с операций на фондовой бирже.

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