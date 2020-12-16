Жуковский, Московская область, , 15:47 — REGNUM В подмосковном аэропорту «Жуковский» совершил первый полёт новый пассажирский самолёт Ил-114−300. Об этом 16 декабря сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Лайнер разработало головное предприятие дивизиона транспортной авиации ОАК Авиационный комплекс им. Ильюшина.

Пресс-служба госкорпорации цитирует слова главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, в которых он сообщил о планах изготовить и реализовать сто самолётов типа Ил-114−300 до 2030 года. Воздушные суда планируется поставить в гражданскую авиацию, госзаказчикам и на экспорт.

«С получением сертификата типа в 2022 году будут подготовлены к поставке первые серийные самолеты», — сказал министр.

Как сообщает сайт разработчика лайнера, пассажирский самолет Ил-114−300 предназначен для эксплуатации на местных воздушных линиях, является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114.