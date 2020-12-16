Москва, , 15:46 — REGNUM На сегодняшний день в России разрабатывается сразу 26 вакцин от COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече руководителей ведомств стран БРИКС, отвечающих за санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

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"В России на сегодняшний день разрабатывается 26 вариантов [вакцин от COVID-19] в 17 научных организациях», — сказала Попова.

На сегодняшний день в России зарегистрированы две вакцины — «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи Минздрава РФ, и «ЭпиВакКорона», созданная центром «Вектор» Роспотребнадзора. Специалисты ожидают регистрации третьей вакцины, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН.