Саратов, , 15:54 — REGNUM В ближайшие сутки погодные условия в Саратовской области ухудшатся. В связи с этим в регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

Так, предстоящей ночью и днем 17 декабря местами по Саратовской области ожидается туман видимостью от 500 метров и менее. Температура воздуха в ночь со среды на четверг составит до — 10 градусов, днем 17 декабря — не выше 4 градусов ниже нуля. В течение всего дня 17 декабря осадков не ожидается. Небольшие кратковременные осадки возможны в пятницу, 18 декабря, с температурой воздуха днем около 0 градусов.

ИА REGNUM напоминает, в первой декаде декабря в Саратовской области среднесуточная температура воздуха отклонялась ниже климатической нормы на 9 градусов и более.

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