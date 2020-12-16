Самара, , 15:51 — REGNUM Областной реабилитационный центр для животных планируют создать в Самарской области. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба правительства региона.

Этот вопрос был рассмотрен на заседании регионального общественного совета по экологической безопасности. По словам главы Самарской области Дмитрия Азарова, многие общественные организации помогают животным, у которых нет хозяев. И таким зооволонтёрам нужно помогать. Он призвал глав муниципалитетов оказывать поддержку приютам для бездомных животных на местах, а также осуществлять работу по их развитию.

Отмечается, что руководитель волонтерского движения «Лапа» Дарья Коннова предложила создать областной штаб зооволонтёров, который настроит системную и качественную помощь всем приютам. Глава региона поручил проработать данный вопрос и предложить помещение для этого регионального штаба.

Представители общественной организации «Флагманвет» рассказали, что в настоящее время готовится к открытию областной реабилитационный центр для животных. Руководство этой организации уже приобрело земельный участок в селе Лопатино Волжского района. Там планируется строительство ветеринарного центра с карантинной зоной, кинологического центра и штаба волонтёров, ветклиники для мелких домашних и сельскохозяйственных животных.

Азаров поручил чиновникам помочь общественникам в создании областного реабилитационного центра для животных в Лопатино.

По его словам, если этот центр будет построен, то руководство региона готово обсудить прямое субсидирование проекта из бюджета региона, поскольку этот проект является очень нужным и сможет вывести на другой уровень решение вопроса с бездомными животными.

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