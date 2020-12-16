Роквилл, США, , 15:41 — REGNUM В многопользовательской ролевой игре Fallout 76 стартовал третий сезон. Об этом сообщалось 15 декабря на официальном сайте проекта.

В третьем сезоне геймеров ожидает новое игровое поле под названием «Скриптор Авалона». В этом обновлении им нужно будет помогать путешественнице во времени К.Д. Инквелл раскрыть тайны древней цивилизации.

Напомним, Fallout 76 — это массовая многопользовательская ролевая игра, разработанная студией Bethesda Game Studio. Её релиз состоялся в 2018 году.

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