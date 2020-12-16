Москва, , 15:49 — REGNUM Уровень бедности в России по итогам текущего года прогнозируется Всемирным банком развития на уровне 14,2% против 12,3% в 2019 году, однако принятые правительством России меры по компенсации обеспечивают снижение уровня бедности до 11,6% в 2020 году. Об этом 16 декабря говорится в докладе Всемирного банка об экономике России.

При этом уточняется, что данная оценка делалась с учетом динамики ВВП РФ.

«Моделирование проводилось, исходя из прогноза, согласно которому в 2020 году ВВП снизится на 4%, а его результаты показывают, что за чертой официально установленного уровня бедности в 2020 году могут оказаться до 14,2% населения страны, а компенсационные меры обеспечивают его снижение до 11,6%, что ниже прогноза по альтернативному сценарию», — говорится в докладе.

Также указывается, что во втором квартале 2020 года правительство приняло комплекс мероприятий для сведения к минимуму последствий пандемии коронавируса для рынков труда, а выплаты повышенного пособия по безработице были продлены до конца текущего года.

«Судя по предварительным данным, эти меры действительно принимаются. По данным Росстата, к августу 2020 года 3,4 млн из 4,8 млн, или 70% безработных были официально зарегистрированы как безработные и получали пособия по безработице. Это резко отличается от ситуации на начало марта 2020 года, когда только 16% безработных были официально зарегистрированы и получали пособия по безработице», — отмечается в докладе.

Кроме того, уточняется, что с января по июнь 2020 года оказывался ряд мер по поддержке семей и пенсионеров в форме денежных выплат. По мнению экспертов Всемирного банка, возможно именно благодаря этим мерам в рамках государственной политики уровни бедности в первой половине 2020 года не превысили показателей 2019 и 2018 годов, несмотря на снижение занятости и зарплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что несправедливое устройство общества и неравенство привели к тому, что нынешний мировой кризис оказался таким серьёзным.