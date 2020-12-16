Лондон, , 15:37 — REGNUM Гоночный симулятор Dirt 5 получил поддержку игровых рулей. Об этом 15 декабря сообщалось на официальном сайте проекта.

Теперь игра поддерживает рули от Thrustmaster, Logitech и некоторые модели от Fanatec. Помимо этого, разработчики исправили программные ошибки проекта и выпустили новый набор контента Snow Limits.

Напомним, Dirt 5 — это гоночная игра, разработанная британской студией Codemasters. Её релиз состоялся в ноябре 2020 года.

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