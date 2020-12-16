Лондон, , 15:40 — REGNUM Кабриолет Morgan 4/4 1990 года выпуска, получивший название «сани Санта-Клауса», выставлен на продажу на сайте Auto Trader.

Кабриолет Morgan 4/4 — «сани Санта-Клауса» Auto Trader

По заверению продавца, авто находится в отличном состоянии. Кабриолет выполнен в рождественской стилистике и окрашенный в цвет Corsa Red. В объявлении сообщается, что у Санты были северные олени, поэтому в машине может быть немного шерсти, а на полу есть несколько крошек пирога. Также в автомобиле покупатель найдёт несколько рождественских компакт-дисков.

В салоне машины установлена «приборка» из орехового дерева, а кресла обтянуты кожей Stone. На спидометре рождественского авто 41 737 км.

В движение «сани Санта-Клауса» приводит 1,6-литровый бензиновый мотор, который агрегатируется с механической трансмиссией.

За своё авто «Санта» хочет получить 32,200 тыс. долларов (около 2,36 млн рублей).

Ранее американская компания представила особые «сани» Dodge Challenger с мотором V8. На них Санта-Клаус сможет добраться до детей намного быстрее.

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