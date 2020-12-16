Москва, , 15:32 — REGNUM Каждый четвертый житель России (25%) в той или иной мере согласен с мнением, что старшее поколение — это обуза для молодёжи. Не согласны 31%, приводит данные РБК со ссылкой на исследование ИХ «Ромир».

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Примечательно, что чаще всего стариков обузой для молодых людей считают граждане старше 55 лет (41%). В других возрастных группах согласны с этим утверждением в той или иной степени 17−18% респондентов.

Если сравнивать Россию с другими странами, то в Индии старшее поколение обузой назвали 54% опрошенных, в Южной Корее — 42%, в Италии, США и Великобритании — 22−23%, в Германии — 18%, меньше всего в Бразилии — 13%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (более 60%) считают, что старость начинается с 50 лет.

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