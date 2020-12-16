Сан-Франциско, США, , 15:30 — REGNUM Разработчики ролевого экшена Torchlight 3 выпустили «зимнее обновление», которое добавляет в игру много нового контента. Об этом сообщалось 15 декабря на YouTube-канале Play Torchlight.

Обновление добавит в игру тематических питомцев, элементы экипировки и украшения для форта. Помимо этого, разработчики полностью переработали класс персонажа Механоид.

Напомним, Torchlight 3 — это Action/RPG от студии Echtra Games. Проект получил смешанные отзывы от геймеров и критиков.

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