Атланта, США, , 15:22 — REGNUM В многопользовательский экшен Smite добавили нового персонажа — японского бога Данзабуро. Об этом сообщалось 15 декабря на официальной странице проекта в сервисе Steam.

Данзабуро, также известный как «легендарный тануки», является охотником дальнего боя со способностями выпускать ракеты, бросать мешки с деньгами и выращивать бамбуковый лес прямо на поле боя. Сообщается, что героя добавили в игру вместе с четырьмя дополнительными обликами.

Напомним, Smite — это многопользовательская арена, персонажами которой являются боги из различных мифологий. Релиз проекта состоялся в 2012 году.

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