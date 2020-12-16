Белгород, , 15:22 — REGNUM Для ликвидации второй смены и удовлетворения спроса на школы в шаговой доступности в Белгороде необходимо построить три новых общеобразовательных учреждения. Сейчас во вторую смену учатся 3% детей от общего числа учеников, сообщили ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе мэрии.

Уроки во второй половине дня проходят у 1220 школьников. Муниципалитет до 2024 года рассчитывает построить три новые школы на 2050 мест и две пристройки к существующим образовательным учреждениям на 800 мест. Если в департаменте строительства и транспорта региона и Министерстве просвещения РФ удовлетворят заявки на финансирование, то средние школы появятся в микрорайонах Юго-Западный и Репное, начальная школа в микрорайоне «Восточный», а новые корпуса пристроят к городским школам №№ 11 и 18.

В Белгороде действует 49 общеобразовательных учреждений, в которых обучается более 41 тысячи детей.