Курган, , 15:12 — REGNUM В Курганской области могут ужесточить административную ответственность чиновников за нарушение законодательства в сфере предоставления жилья очередникам на условиях социального найма. Соответствующий законопроект внесён прокурором Курганской области Андреем Назаровым в Курганскую областную думу.

Согласно проекту закона, должностные лица за нарушение очерёдности в получении жилья, могут быть оштрафованы на 3−5 тыс. рублей.

В пояснительной записке к данному законопроекту отмечается, что в 2019 году в Курганской области на учёт поставлено 554 гражданина, а квартиры предоставлены 169 гражданам. В 2020 году на учёте стоит 178 граждан, предоставлено курганцам 87 жилых помещений. При этом прокуратурой выявлено с 2019 года более 70 нарушений соблюдения очерёдности.