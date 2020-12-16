Екатеринбург, , 15:25 — REGNUM Российская команда GETZY из Уральского федерального университета (УрФУ) получила третье место на международном конкурсе студенческих проектов Twizy Contest за модернизацию электрокара Renault Twizy. Об этом сообщает издание La Revista Auto Crash.

Студенты переоборудовали французский автомобиль в транспорт для доставки товаров. Жюри, состоящее из экспертов группы Renault и инжиниринговой компании Segula Technologies, посчитало, что российский проект достоин попасть в тройку победителей.

Создали концепцию электромобиля студенты Даниил Воронцов и Святослав Киселев. Они будут премированы ценными денежными призами и смогут принять участие в CV-скрининге при отборе на стартовые позиции в группе Renault.

В конкурсе приняли участие семь стран: Россия, Румыния, Корея, Франция, Турция, Бразилия и Колумбия. Всего в соревнованиях принимали участие свыше 60 команд. Первое место получила команда из Колумбии.

Ранее стало известно, что компания Renault планирует переделать свой завод во французской коммуне Флен в центр переработки и исследований. Данный проект называется RE-FACTORY. Его целью является развитие и внедрение в автомобилестроение «зелёных» технологий.

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