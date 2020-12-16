Москва, , 15:04 — REGNUM Применение цифровых технологий облегчает деятельность во многих сферах жизни людей от экономии времени до экономии затрат. И предстоящая перепись населения станет первой в истории цифровой с использованием искусственного интеллекта, заявила корреспонденту ИА REGNUM младший научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г.В. Плеханова Разият Амирханова.

«На портале Госулуг можно будет принять участие самостоятельно на компьютере или же через мобильное приложение в смартфоне, это имеет ряд значительных преимуществ.

В период пандемии не будет дополнительных контактов с переписчиками и это безопасно для здоровья, удобно в плане времени и места, можно заполнить анкету в любое время и где бы вы не находились, все данные защищены и передаются в зашифрованном виде, не нужно бояться, что персональные данные могут быть взломаны.

Переписчики будут обходить дома с планшетами, которые оснащены отечественными планшетными компьютерами с операционной системой «Аврора». То есть не будет бумажных переписных листов, что значительно снижает расходы и экономит природные ресурсы.

Бумажный вариант также будет доступен у переписчиков, но в основном будет использоваться в труднодоступных территориях и в местах где нет доступа в интернет, в специализированных учреждениях.

А еще ответить на вопросы переписного листа можно будет на переписных участках, которые в том числе будут расположены в МФЦ.

Но самое главное и интересное будет при сборе и обработке — все данные, получаемые разными способами, будут сразу передаваться в центр обработки информации.

В базе переписных участков будет отмечаться ход переписи и, следовательно, переписчики уже не пойдут туда, где люди уже прошли перепись через портал или МФЦ.

На обработку полученных данных уйдет гораздо меньше времени — первые общие данные Росстат обещает опубликовать уже в октябре 2021 года», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийская перепись населения впервые пройдет с применением искусственного интеллекта при обработке результатов переписи, заявил глава Росстата Павел Малков.

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